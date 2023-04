Caso Filó: deputada critica Ibama e entra com mandado de segurança

Deputada estadual Joana Darc (União Brasil-AM) usou as redes sociais neste sábado (29/4) para fazer acusações contra o Ibama (foto: Deputada Joana Darc/Instagram/Reprodução)



No Twitter, a deputada disse ainda que entrou com “um mandado de segurança”. “Agora, a gente pode fiscalizar para ter o laudo do biólogo e veterinário. Só sairemos daqui com a Filó”, escreveu.

A deputada estadual Joana Darc (União Brasil-AM) usou as redes sociais neste sábado (29/4) para afirmar que ela e o influenciador Agenor Tupinambá teriam sido enganados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), pois o órgão, conforme a parlamentar, não estaria permitindo que eles vejam o animal silvestre, que passa por processo de reintegração ao habitat natural.

O Ibama acabou concedendo liberação para o animal ficar em algum bando natural perto do antigo dono , mas o pecuarista teme os perigos da região para Filó. Em diálogo com o instituto, foi decidido que o mamífero fosse levado para Manaus até segunda-feira (24/4) – prazo que não foi cumprido.



Filó está em processo de reintegração

Após a data estipulada, a capivara foi transportada de avião e deixada aos cuidados do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), gerenciado pelo Ibama, onde passará por um processo de reintegração ao seu habitat.

“A responsável pelo Cetas combinou junto com o superintendente e várias pessoas aqui do Ibama que eu, o veterinário e o Agenor iriamos ver a Filó, mas não estão fazendo isso. Estou me sentindo uma idiota por ter acreditado”, disse a deputada.