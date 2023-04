No Brasil, audiência de custódia de Thiago Brennand será amanhã

Thiago Brennand: entre as acusações, existe a acusação de prática de corrupção de menores (foto: Redes Sociais/Reprodução)





A negociação da PF é para que ele desembarque da aeronave algemado pelas mãos e pelos pés para ser retirado da aeronave. A ação é por causa do histórico de violência contra as mulheres e ameaça às autoridades. A segurança tem sido tratada internamente entre a PF, a polícia dos Emirados Árabes e a companhia aérea.

Segundo a PF, Brennand deve ser encaminhado a uma viatura e seguir diretamente para a Superintendência da corporação, no bairro da Lapa. Neste domingo (30/4), ele passará por audiência de custódia e transferido para uma unidade prisional. Entre as acusações estão a de agressões, sequestros, forçar uma mulher a tatuar suas iniciais, estupros, cárcere privado, ameaças e ofensas, além disso há contra ele a acusação de prática de corrupção de menores por. em uma das situações, o seu filho, que é de menor, estar presente.





O voo que carrega o empresário Thiago Brennand, alvo de cinco mandados de prisão preventiva no Brasil e detido no dia 17 de abril, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes , chegou no fim da tarde deste sábado (29/4), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.