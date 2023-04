Brennand é preso nos Emirados Árabes e deve ser extraditado

Thiago Brennand viajou para os Emirados Árabes Unidos no fim do ano passado após divulgação de casos de violência contra mulheres (foto: Reprodução/Redes Sociais) Acusado por estupro, agressão e ameaças a mulheres, o empresário Thiago Brennand, de 42 anos, foi preso nesta segunda-feira (17/4) nos Emirados Árabes Unidos, país para o qual ele fugiu após as acusações da Justiça brasileira.



A prisão ocorre depois de mandados expedidos no Brasil e que fizeram com que o nome dele fosse incluído na lista da Interpol. Desde de setembro de 2022, Brennand vivia no país asiático.









Entre as acusações que recaem sobre Brennand estão agressões a uma modelo, sequestrar e tatuar uma mulher com suas iniciais, estuprar uma jovem e até agressões contra o filho de 17 anos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tratou da extradição do acusado em um encontro com autoridades do país árabe.