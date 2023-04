Jovem compartilha como teve monkeypox: 'Não era para eu sobreviver'

Um vídeo de Lucas Katter, um criador de conteúdo adulto, viralizou nas redes sociais, após ele contar sua experiência ao ser infectado com a monkeypox. O vídeo foi publicado em seu perfil no TikTok e teve mais de 340 mil likes.

Lucas ficou famoso ao criar fotos e vídeos eróticos para o OnlyFans e o Twitter. Ele contou que, em 2022, gravou um vídeo íntimo com um rapaz. Ao término da gravação, o homem teria dito que tinham “aparecido algumas coisas” e que estava desconfiado que era varíola dos macacos, como a doença era chamada anteriormente.

O criador de conteúdo disse que, a princípio, não se preocupou, mas que logo começaram a nascer bolinhas em seu corpo, rosto e até no cabelo. “As feridinhas começaram a se espalhar pelo corpo inteiro; a região que foi mais afetada foi lá embaixo. Não parava de sair um líquido amarelo e se esse líquido encostasse na pele, nascia mais daquelas bolinhas”, afirmou.

Vivendo uma dor insuportável, Lucas procurou um médico, que fez o diagnóstico da monkeypox , pediu repouso de 15 dias e passou uma medicação. Mas ele conta que a situação foi piorando e ele procurou um hospital, já quase sem forças para andar.

“Ao todo, eu fiquei quase cinco meses internado e, ao longo desses cinco meses, não conseguia mais comer. Aquelas feridas tomaram conta da minha boca toda, eu emagreci muito. E, por ficar muito tempo deitado, eu perdi parte dos movimentos da perna, eu não estava conseguindo andar”, contou. Ele ainda disse que quando recebia visita da família, seus parentes sempre recebiam uma notícia ruim. “Não era para eu sobreviver, era para ir daí para pior”, disse.

Lucas classificou sua recuperação como um milagre e que, com o tempo, as feridas foram cicatrizadas e, agora, ele já consegue andar. Para recuperar a autoestima, o criador disse estar usando uma peruca e esperando que as cicatrizes desapareçam.