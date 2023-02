Namorado de Flordelis publica homenagem de aniversário para ex-deputada

Flordelis foi condenada pela morte do pastor Anderson do Carmo e tem pena de 50 anos e 28 dias de prisão (foto: Allan Soares/Instagram/Reprodução)

A ex-deputada federal Flordelis recebeu uma homenagem nas redes sociais, no último domingo (5), de seu namorado Allan Soares. Em publicação no Instagram, o produtor musical fez uma declaração amorosa em virtude do aniversário de 62 anos da pastora, que foi condenada pela morte do pastor Anderson do Carmo em novembro do ano passado.