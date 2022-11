Ex-deputada Flordelis é condenada a 50 anos de prisão por matar o marido

Juri da deputada durou sete dias e a pena recebida é de 50 anos. Defesa quer anulação (foto: Agência Brasil)

Após sete dias, a deputada federal cassada e pastora Flordelis dos Santos, de 61 anos, foi condenada neste domingo (13/11), a 50 anos e 28 dias de prisão pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Juri de Niterói (RJ), pela morte do pastor Anderson do Carmo que era seu marido.A sentença a condenou por crimes de homicídio, tentativa de homicídio - ao tentar matar a vitima com uso de veneno -, uso de documento falso e associação criminosa armada.O juri foi um dos mais longos da história do Rio de Janeiro sendo que a última sessão, quando saiu a condenação, durou quase 24 horas.Também foi condenada a filha biológica da ex-deputada, Simone dos Santos Rodrigues, a 31 anos e 4 meses de prisão por homicídio, tentativa de homicídio e associação criminosa armada.Marzy Teixeira, André Luiz de Oliveira e Rayane dos Santos foram absolvidos pelo juri. A defesa de Flordelis afirma que vai entrar com pedido de anulação do juri alegando que o Ministério Público apresentou aos jurados documentos não arrolados entre as provas e por ter questionado o silêncio dos acusados, que é um direito e não pode ser induzido como prova de culpa segundo a lei.