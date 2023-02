Thais Carla vai processar Nikolas Ferreira e pedir indenização de R$ 52 mil

Nikolas foi criticado nas redes sociais por ter feito comentários gordofóbicos contra a modelo (foto: Divulgação/Redes Sociais)

A influenciadora, dançarina e modelo plus size Thais Carla vai entrar com um processo contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e pedir uma indenização por uso indevido da sua imagem por parte do parlamentar. Nikolas compartilhou uma foto da modelo com trajes de “globeleza” e fez comentários preconceituosos em relação ao corpo de Thais. A defesa vai pedir R$ 52 mil.