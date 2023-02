Gleisi sobre BC: 'parece a última trincheira do bolsonarismo no poder'

A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PT-PR), rebateu nas redes sociais críticas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem recebendo por críticar a política monetária do Brasil.





Impressionante como querem censurar Lula de falar sobre juros e BC. Ele nunca teve como prioridade mexer com BC, mas ñ pode se calar diante de um juro criminoso, q ñ encontra justificativa na realidade econômica brasileira. Essa parece a última trincheira do bolsonarismo no poder %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 6, 2023

"Ele nunca teve como prioridade mexer com o Banco Central, mas não pode se calar diante de um juros criminoso, que não encontra justificativa na realidade econômica brasileira. Essa parece a última trincheira do bolsonarismo no poder", escreveu a petista.Nesta segunda-feira (6/2), durante posse de Aloizio Mercadente como novo presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Lula reclamou do atual nível da taxa básica de juros, a Selic, que foi mantida em 13,75% ao ano.

Críticos passaram a argumentar que o presidente não deveria se manifestar sobre a política monetária do Banco Central, o que foi rebatido por Lula.

“Se eu que fui eleito não puder falar, quem eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem eu vou querer que fale por mim? Não. Eu tenho que falar, porque, quando eu era presidente, eu era cobrado”, reclamou.