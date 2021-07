Acusada de matar marido, Flordelis é vista com novo namorado

(foto: Extra) relacionamento. A parlamentar, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, foi fotografada junto ao produtor musical Allan Soares, 25 anos, em uma loja de enxovais em Macaé (RJ). O registro, concedido ao Extra, foi feito em maio deste ano. A deputada federal Flordelis dos Santos (PSD-RJ) está em um novo. A parlamentar, acusada de ser ado assassinato do marido, foi fotografada junto ao produtor musical Allan Soares, 25 anos, em uma loja de enxovais em Macaé (RJ). O registro,ao Extra, foi feito em maio deste ano.





08:20 - 01/07/2021 Gasto com ensino ajuda mais os ricos, diz OCDE indício de que Flordelis se relaciona, há algum tempo, com Allan. No domingo (27/6), ela chamou o homem de “amor” em uma live feita no Instagram. Desde fevereiro, após aparecer acompanhada por ele na festa de 60 anos dela, comentários são feitos sobre o novo affair. Mas, na época, ela desmentiu qualquer envolvimento com o produtor. A foto é mais umde que Flordelis se, há algum tempo, com Allan. No domingo (27/6), ela chamou o homem de “amor” em uma live feita no Instagram. Desde fevereiro, após aparecer acompanhada por ele na festa de 60 anos dela,são feitos sobre o novo affair. Mas, na época, ela desmentiu qualquer envolvimento com o produtor.





Este é o primeiro relacionamento público de Flordelis após a morte do marido, Anderson do Carmo, em junho de 2019. A parlamentar é acusada de ser a mandante do assassinato pelo Ministério Público. Durante as investigações, ela foi afastada do cargo público, em 24 de fevereiro, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).





Quatro meses depois, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu pela cassação do mandato da parlamentar. A decisão final, porém, será dos parlamentares da Casa por meio de votação no plenário da Câmara.