Justiça decreta prisão de Demétrius Macedo, que espancou procuradora em SP

Justiça decretou prisão preventiva de Demétrius Macedo, que agrediu procuradora Gabriela de Barros no interior de São Paulo

A agressão de Demétrius contra a procuradora ocorreu na segunda-feira (20) e causou grande revolta nas redes sociais. Conforme as imagens, o homem desferiu socos e cotoveladas em Gabriela e empurrou outras pessoas que tentam segurá-lo. Além de deixar o rosto da mulher sangrando, ele proferiu ofensas como “puta” e “vagabunda do caralho”.

Vídeo: procuradora é agredida por colega de profissão no interior paulista

Demétrius também atua como procurador de Registro, sendo, portanto, subordinado a Gabriela. Em depoimento à Polícia, ele justificou a conduta violenta a um suposto assédio moral no trabalho. Por sua vez, a vítima afirmou que o homem já havia sido grosseiro com outra funcionária do setor, resultando na abertura de um procedimento administrativo.