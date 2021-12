Governo de São Paulo prorroga uso obrigatório de máscaras até 31 de janeiro

Uso de máscara é obrigatório em SP desde 1º de julho de 2020 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (20/12) a prorrogação da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos até 31 de janeiro . A medida visa prevenir a propagação do vírus, principalmente com a chegada da nova variente, a ômicron.