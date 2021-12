Cliente agride funcionário de restaurante que pediu comprovante de vacina

O momento da agressão foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens, é possível ver quando o funcionário tenta impedir a entrada do cliente, que está usando a máscara de forma incorreta. O homem então agride o recepcionista com socos e o empurra.





Em nota, o restaurante Do Italiano disse que já foi registrado um Boletim de Ocorrência do caso e afirmou que o poder público não tem apoiado os empresários na fiscalização da regra.