Brasil tem 133,1 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a COVID-19

Houve 681,8 mil aplicações em um intervalo de 24 horas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Brasil tem pouco mais de 133,1 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, ou 62,44% da população. É o que aponta o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.O número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, é de 158.839.084. Isso corresponde a 74,46% do total de habitantes do País.Houve 681,8 mil aplicações em um intervalo de 24 horas. As primeiras doses foram aplicadas em 73,4 mil pessoas, enquanto pouco mais de 400 mil receberam a 2ª aplicação da vacina.O registro de dose única ficou em 654 aplicações. Já as doses de reforço foram administradas em 207,4 mil habitantes, com total de pouco mais de 16 milhões de doses aplicadas.Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

