Brasil tem média abaixo de 300 óbitos pela 1ª vez desde abril de 2020

Brasil chega a 54,98% da população com esquema vacinal completo (foto: Arte/EM/D.A press)

O Brasil chegou à média móvel de 296 mortes diárias por covid-19 nesta segunda-feira, 1º. Calculada com dados dos últimos sete dias para evitar distorções (os registros costumam diminuir em feriados e fins de semana), a taxa é a menor registrada desde 27 de abril de 2020, quando foi de 287. Este é o 21º dia seguido abaixo dos 400 óbitos diários.Ceará, Mato Grosso do Sul e Rondônia não registraram mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. No período, os Estados com mais óbitos pela doença foram São Paulo (17), Rio de Janeiro (13), Distrito Federal (9) e Paraná (8).Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado porem conjunto com as secretarias de Saúde das 27 unidades federativas, em balanço divulgado às 20h. Os Estados do Acre e de Santa Catarina não divulgaram os números atualizados nesta segunda-feira.Ao todo, o Brasil chegou a 607.954 mortes e 21.812.429 casos confirmados do coronavírus. Do total, 94 óbitos e 3.875 casos foram registrados nas últimas 24 horas (resultado o último em uma média móvel de 11.077 por dia).Também nesta segunda-feira, o País alcançou a 117.283.826 pessoas com o esquema vacinal completo contra a covid-19 (duas doses ou vacina de dose única), o que representa 54,98% da população. No caso da primeira dose, o alcance é de 72,55%, ou seja, 154.757.300 dos brasileiros.Além disso, 8.683.554 pessoas receberam a dose de reforço contra a doença. Em 24 horas, foram 326.359 novas aplicações. Deste total, 80.031 foram terceiras doses, 41.506 de primeira dose e 204.395 de segunda dose.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas , prevenção , pesquisa e vacinação .