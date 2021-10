Recife está há três dias sem registrar mortes por COVID-19

É a primeira vez no ano que Recife não registra mortes por COVID (foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP) A Prefeitura de Recife (PE) comunicou, na noite desta quarta-feira (6/10), que a cidade está há três dias sem registrar óbitos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), causada pelo novo coronavírus. De acordo com a gestão do prefeito João Campos (PSB), é a primeira vez no ano em que o fato ocorre.





É a primeira vez no ano que Recife não registra mortes por COVID (foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP) Os dados revelados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Recife mostram, também, que a última semana epidemiológica (entre 12 e 25 de setembro) registrou queda de 84,4% no número de óbitos por COVID-19 e de 73,% no número de casos confirmados de SRAG se comparados a primeira semana do ano, entre 3 a 1 de janeiro.





Entre o recuo das mortes, um índice expressivo é o de falecimento de idosos na faixa etária de 70 e 79 anos, que caiu 93,3% neste período. Em janeiro, 33 pessoas nestas condições morreram pela SRAG, contra apenas duas entre 12 e 25 de setembro.





A secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, afirma que o registro é resultado do Plano Recife Vacina, que teve início em 19 de janeiro, e dos esforços da população e da Prefeitura em garantir o controle sanitário da doença.





"Esses números são reflexo do trabalho e dedicação da Prefeitura no enfrentamento da pandemia no Recife. Por isso, esses dados nos deixam esperançosos em relação ao controle da doença, mas, ainda assim, não podemos descuidar das medidas de proteção, pois o vírus continua em circulação", diz.





"Somado a isso, pedimos, também, que a população não deixe de tomar a vacina contra COVID, complete o esquema vacinal, porque só assim temos a garantia da eficácia do imunizante", destaca a secretária.





Em Recife, 1.281.649 doses já foram aplicadas, sendo 81,18% de primeira dose ou dose única. O cartão de vacina de 723.678 moradores da cidade está completo, com as duas doses contra a doença. A imunização permitiu que a cidade fechasse os leitos de UTI e enfermaria exclusivos para COVID-19.