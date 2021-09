Brasil registra 484 mortes por COVID em 24h; já são mais de 591 mil vítimas

(foto: Arte/EM/D.A press)

O Brasil registrou 484 novas mortes pela covid-19 nesta terça-feira, 21. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 524, abaixo dos 557 registrados na véspera e há oito dias consecutivos acima de 500.Nesta terça-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 12.582. No total, o Brasil tem 591.518 mortos e 21.246.954 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado porem parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 20,23 milhões de pessoas se recuperaram da covid desde o início da pandemia.São Paulo registrou 191 novas vítimas da covid-19 nas últimas 24 horas, após o represamente de dados na véspera. Acre, Rondônia e Sergipe não registraram nenhuma morte pelo coronavírus no período. Mais cedo, a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte divulgou uma nota afirmando que o Estado completou três dias seguidos sem nenhum óbito pela primeira vez desde o início da pandemia. Já o Rio de Janeiro não atualizou os dados referentes a esta terça até a 20h. Uma instabilidade na plataforma e-SUS Notifica, do Ministério da Saúde, que realiza o registro dos casos ambulatoriais da covid-19 no Brasil, também impossibilitou que a Bahia tivesse acesso aos dados de novas infecções.O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.O Ministério da Saúde não atualizou os dados da pandemia nesta terça, até o fechamento deste texto. Segundo os números do governo, o Brasil tinha 590.955 vítimas e 21.247.667 casos da covid até a véspera.

