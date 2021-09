Brasil tem 34,1% da população com esquema vacinal completo

Brasil tem 72,7 milhões de brasileiros com esquema vacinal completo, ou seja, mais de 1/3 da população (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) O Brasil tem mais de 72,7 milhões de pessoas, ou 34,1% da população, com o ciclo vacinal completo contra a COVID-19. A contagem é do Ministério da Saúde.









Nas últimas 24 horas, 804.374 pessoas concluíram o esquema de proteção. Destas, 802.724 foram contempladas com o reforço e outras 1.650 com a dose única.





Primeiras doses

No caso da primeira dose, 137.832.335 pessoas tomaram a injeção, ou seja, 64,61% dos brasileiros. De ontem para hoje (11/9), 343.803 cidadãos foram parcialmente imunizados.





Em um dia, a soma de vacinas inoculadas é de 1.214.766.





Ranking

O estado com maior porcentagem da população completamente vacinada é o Mato Grosso do Sul, com 48,71%. A lista segue com São Paulo (44,56%), Rio Grande do Sul (39,85%), Espírito Santo (37,35%) e Paraná (34,8%).





São Paulo lidera o ranking dos estados com maior parcela de habitantes contemplados com a primeira dose: 76,11% da população local. Na sequência, estão Rio Grande do Sul (67,7%), Santa Catarina (66,96%), Distrito Federal (66,24%) e Paraná (66,14%).