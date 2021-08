Brasil ultrapassa marca de 60 milhões com vacinação completa contra a COVID

(foto: Correio Braziliense)

O Brasil ultrapassou a marca de 60 milhões de pessoas com o esquema vacinal completo contra a covid-19 neste sábado, 28. O número representa 28,1% dos brasileiros, enquanto aqueles que tomaram uma dose do imunizante contra o coronavírus são agora 60,3% da população. Ao todo, 60.096.566 pessoas tomaram as duas doses da vacina ou receberam o imunizante de dose única, enquanto 128.671.178 tomaram a primeira dose.

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 579.875 primeiras doses, 524.755 segundas doses e 3.714 doses da vacina da Janssen. O total foi de 1.108.344 vacinas. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias de Saúde das unidades federativas, em balanço divulgado às 20 horas.





Está prevista a aplicação de uma dose de reforço na população mais idosa e nos imunossuprimidos. Alguns locais mais adiantados com a vacinação, como São Luís, no Maranhão, já começaram a aplicar a terceira dose.



No Brasil, estão autorizadas a aplicação das vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford com a AstraZeneca, pela Sinovac (a Coronavac), pela Janssen e pela Pfizer com a BioNTech, das quais exclusivamente a última é autorizada para adolescentes de 12 a 17 anos.

