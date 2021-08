Pesquisa indica efetividade de 75% da CoronaVac e 90% da AstraZeneca

Os resultados foram semelhantes em todas as faixas etárias, com exceção do grupo acima de 90 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um estudo feito pela análise de dados de 60 milhões de brasileiros vacinados entre janeiro e junho deste ano mostrou que as vacinas AstraZeneca e CoronaVac são, sim, efetivas na prevenção de casos graves de COVID-19, hospitalizações e mortes.

Apesar disso, a pesquisa apontou que a efetividade dessas vacinas cai na faixa acima dos 90 anos. A sugestão dos estudiosos é que seja aplicada uma dose de reforço para esse público.

"A AstraZeneca ofereceu aproximadamente 90% de efetividade contra hospitalização, admissão na UTI e morte, enquanto CoronaVac forneceu aproximadamente 75% de proteção após vacinação", afirmam os pesquisadores no estudo.

Os dados são uma prévia do estudo que ainda não passou pela revisão independente de outros cientistas e também não foi aprovado e publicado em uma revista científica.

Dos 60,5 milhões de brasileiros que participaram da pesquisa, 26,8 milhões de pessoas (44,4% do total) tinham 60 anos ou mais. Os resultados foram semelhantes em todas as faixas etárias, com exceção do grupo acima de 90 anos.

