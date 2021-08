Modelo matemático sugere uma redução do intervalo entre primeiras doses

intervalo entre as duas doses de vacina precisa ser mais curto do que as 12 semanas sugeridas nas bulas do imunizante da Pfizer e da AstraZeneca. O estudo, feito com dados preliminares da eficácia para essa cepa, foi publicado na revista Pnas. Um modelo matemático desenvolvido pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) sugere que em regiões de prevalência da variante delta do Sars-CoV-2, oentre as duas doses de vacina precisa ser mais curto do que as 12 semanas sugeridas nas bulas doda Pfizer e da AstraZeneca. O estudo, feito com dadosda eficácia para essa cepa, foi publicado na revista Pnas.





LEIA MAIS 07:46 - 19/08/2021 Estelionatário fingia ser da Receita e fez 90 vítimas em 4 estados e no DF

07:32 - 19/08/2021 Mulher será indenizada depois de ter sido discriminada no trabalho

23:14 - 18/08/2021 Mega-Sena: dez mineiros acertam a quina, prêmio acumulou em R$ 41 milhões criado pelo grupo ModCOVID-19, com pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Universidade de São Paulo (USP), projeta o tempo seguro e ideal entre as doses. Ele demonstrou que vacinas com menos de 50% de eficácia com apenas uma dose precisam de um intervalo menor de aplicação do que aquelas mais efetivas. Alimentada com estudos prévios, a tecnologia indica quando é possível adiar o reforço e quando se atinge o máximo possível de proteção. O modelo,pelo grupo ModCOVID-19, com pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Universidade de São Paulo (USP), projeta o tempo seguro e ideal entre as doses. Ele demonstrou que vacinas com menos de 50% de eficácia com apenas uma dose precisam de um intervalo menor dedo que aquelas mais efetivas. Alimentada com estudos prévios, a tecnologia indica quando é possível adiar o reforço e quando se atinge o máximo possível de proteção.





"O próprio algoritmo decide quando é melhor aplicar a segunda dose, levando em conta a primeira, de maneira a controlar o mais rápido possível a pandemia", explicou, em nota, Paulo José da Silva e Silva, coautor do estudo. Ele lembra que, quando o artigo foi escrito, em fevereiro, a principal pergunta era se valeria a pena adiar o reforço e qual a maneira mais segura de se fazer isso, em virtude da quantidade limitada de vacinas no país, até então.