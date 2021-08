Estudo mostra alta eficácia da vacina da J&J contra variante delta do coronavírus

Os resultados provavelmente serão adicionados a um debate contínuo sobre as doses de reforço (foto: Leon LORD/AFP )

contra a covid-19 da Johnson & Johnson é altamente eficaz na prevenção de quadros graves e morte em virtude da variante delta do coronavírus, de acordo com dados divulgados hoje a partir de um ensaio clínico na África do Sul. Os resultados com quase 480 mil profissionais de saúde marcam o primeiro teste no mundo real da vacina de dose única da J&J contra a mutação, e apoiam um pequeno estudo de laboratório que a empresa divulgou no mês passado mostrando boa proteção contra a cepa.sul-africano descobriu que a vacina tem eficácia de até 71% contra a hospitalização pela variante delta, 67% contra apela variante beta, e até 96% contra a morte. Os dados ainda não foram revisados por pares ou publicados em uma revista científica."A vacina funcionou muito bem na África do Sul e protege contra quadros graves e morte. Todas as respostas imunológicas que vimos indicam uma resposta boa, imediata e sustentada contra a variante delta e vemos uma durabilidade surpreendente na resposta imunológica de até oito meses, afirmou Glenda Gray, uma das principaisdo estudo.Os resultados provavelmente serão adicionados a um debate contínuo sobre as doses de reforço, tendo como pano de fundo outro estudo que sugeriu que a vacina J&J pode não oferecer proteção forte contra a variante delta. O Departamento de Saúde Pública de São Francisco e o Hospital Geral e Centro de Trauma Zuckerberg de São Francisco disseram no início desta semana que ofereceriam doses de reforço de injeções da Pfizer ou da Moderna para pessoas que receberam injeção de dose única da J&J.A J&J deve divulgar dados sobre ade duas doses de sua vacina nas próximas semanas.(FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)

