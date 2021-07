Brasil chega a 19% da população completamente imunizada contra a COVID-19

Vacinação em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

atingiu nesta quinta-feira, 29, a marca de 19% da população completamente imunizada contra a COVID-19. Ao todo, 40.232.066 pessoas receberam duas doses ou doses únicas de vacinas anticovid. Enquanto isso, 98.912.578 foram vacinadas com ao menos uma dose contra a doença, o equivalente a 46,71% daNas últimas 24 horas, o País aplicou 1.448.528 doses de vacinas anticovid. Foram administradas 710.110 primeiras, 649.393 segundas doses e 89.025 doses únicas. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.Em termos proporcionais, São Paulo e Rio Grande do Sul continuam nas primeiras colocações entre os Estados que mais vacinaram com primeira dose: com, respectivamente, 56,40% e 53,51% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maiordacompletamente imunizada: 32,40%.

