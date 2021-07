Fiocruz: apenas DF e Goiás continuam com alta ocupação das UTIs

Leito de UTI em Poço Fundo, no Sul de Minas, no Hospital Gimirim (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

Apenas Goiás e o Distrito Federal continuam no nível alto dedos seus leitos de UTI no Brasil, informa a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) por meio do seu boletim observatório COVID-19 nesta terça (27/7). Minas Gerais, que estava no patamar médio, evoluiu para o baixo (56%).





Em Goiás, a ocupação é de 86%. Já no DF, a taxa é de 83%. Porém, a Fiocruz informa que no Distrito Federal houve desmobilização denos hospitais para atendimento de outras doenças.O balanço datambém detalha que há uma queda no número de novas mortes por COVID-19, que “se deve à imunização de parte da população mais vulnerável pelas vacinas”.Por outro lado, a fundação ressalta que há um aumento dado novo coronavírus no Brasil. A hipótese levantada pela Fiocruz é que esse fenômeno esteja ligado à variante delta do Sars-CoV-2. A cepa já é transmitida de maneira comunitária no país.Sobre a, a Fiocruz informa que há atraso no registro das aplicações em todo o Brasil por um problema de falta de pessoal e de tecnologia.Essa limitação atrapalha uma melhor gestãoda campanha. Isso porque as pessoas que moram no interior têm se deslocado para as grandes cidades para se vacinar em busca de operações mais organizadas."Essas desigualdades podem provocar a migração de pessoas para outras localidades, o que facilita a disseminação do vírus e aumenta a probabilidade de surgimento de novas variantes", alerta a Fiocruz.De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra 19,7 milhões de casos de COVID-19. As mortes somam 551.835 registros.

