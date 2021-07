Saúde autoriza doses diferentes para grávidas que tomaram AstraZeneca

(foto: AFP/JOEL SAGET) grávidas e puérperas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca sejam imunizadas com a segunda dose da Pfizer. Se a vacina não estiver disponível, o ministério autoriza que seja usada a Coronavac. Nota técnica do Ministério da Saúde orienta que mulherese puérperas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca sejamcom a segunda dose da Pfizer. Se a vacina não estiver disponível, o ministérioque seja usada a Coronavac.





11:59 - 25/07/2021 Prefeitura de SP adia vacinação de pessoas com 28 anos programada para quinta assinado pela secretária Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19, Rosana Leite de Melo, na noite da última quinta-feira. A aplicação da vacina da AstraZeneca em grávidas e puérperas - até 45 dias pós-parto - foi suspensa pelo Ministério da Saúde em 11 de maio, após o registro da morte de uma grávida do Rio de Janeiro que havia tomado o imunizante. O documento foipela secretária Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19, Rosana Leite de Melo, na noite da última quinta-feira. A aplicação da vacina da AstraZeneca em grávidas e puérperas - até 45 dias pós-parto - foi suspensa pelo Ministério da Saúde em 11 de maio, após o registro da morte de uma grávida do Rio de Janeiro que havia tomado o





Rosana Leite de Melo destaca a importância do esquema completo de imunização "para assegurar elevada efetividade contra a COVID-19". A secretária afirma que a segunda dose deverá ser aplicada no intervalo estabelecido pelo imunizante usado na primeira dose.





"Às mulheres que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz e que estejam gestantes ou no puerpério (até 45 dias pós-parto) no momento de receber a segunda dose da vacina deverá ser ofertada, preferencialmente, a vacina Pfizer/Wyeth", registra a nota técnica.





"Caso esse imunizante não esteja disponível na localidade, poderá ser utilizada a vacina Sinovac/Butantan. Os indivíduos que receberem vacina no esquema de intercambialidade deverão ser orientados a respeito das limitações referentes aos dados existentes e do perfil de risco benefício."





Rosana Leite de Melo afirma ainda que as vacinas contra covid-19, de maneira geral, "não são intercambiáveis". Ou seja, o esquema vacinal deve ser feito com o mesmo imunizante. A secretária, no entanto, registra que há "situações de exceção". Entre elas, cita ocasiões em que houver contraindicação específica ou ausência de um determinado imunizante no país.





De acordo com a secretária do ministério, nessas situações, é possível aplicar vacinas de diferentes fabricantes. Ela afirma que existem dados "indicando boa resposta imune em esquemas de intercambialidade" e informações que apontam uma "segurança favorável".