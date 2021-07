Rio antecipa vacinas e prevê imunizar adolescentes a partir de 28 de agosto

(foto: AFP / Andre Borges)

A Prefeitura do Rio de Janeiro antecipou novamente o calendário de vacinação contra a covid-19 e, agora, pretende imunizar todos os adultos da cidade até o dia 18 de agosto. Ade jovens entre 12 e 18 anos acontecerá entre 28 do próximo mês e 10 de setembro. Caso seja necessário umna vacinação para idosos, a terceira dose será aplicada entre outubro e dezembro. Com o novo calendário, a capital fluminense espera completar o ciclode duas doses até o fim de novembro.O anúncio das novas datas foi feito pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), durante uma live na noite de quinta-feira (15/7). Na manhã desta sexta-feira (16/7), o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, reiterou o cronograma e anunciou ainda que o município irá utilizar o mês de setembro para fazer uma "busca ativa" por pessoas que tenham faltado àdose.Entre os dias 29 deste mês e 1º de agosto, a Prefeitura do Rio e a Fiocruz irão fazer uma intensa campanha de vacinação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A intenção é conseguir vacinar todos os moradores que não estejam com o calendário vacinal em dia.A ação faz parte de um estudo conduzido pela Fiocruz. A instituição é parceira também na campanha Paquetá Vacinada , que quer imunizar todos osda Ilha de Paquetá. Lá, a segunda etapa da campanha acontecerá em 15 de agosto. Antes disso, no dia 25 deste mês, osda ilha receberão a primeira dose do imunizante da Pfizer, que por ora é o único autorizado paraem menores de idade.