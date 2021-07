Mulher denuncia agressões de DJ Ivis e divulga vídeo com socos e chutes

(foto: Redes sociais/ reprodução)

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino.





O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país ocupa, desde 2013, o 5º lugar no ranking de homicídios femininos numa lista que inclui 83 países.





A tipificação desse tipo de crime é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15) entreou em vigor em 9 de março de 2015.









O que é relacionamento abusivo e como sair dele?

Como fazer denúncia de violência contra mulheres

Para denunciar e/ou buscar ajuda, ligue 180

Em casos de emergência, ligue 190





Saiba o que é a cultura do estupro





Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, o Estado de Minas ouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a pornografia e da pedofilia fazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças. O Brasil tem um caso de estupro a cada oito minutos. Ao contrário do que o senso comum nos leva a acreditar, a violência contra as mulheres nem sempre ocorre de forma explícita.Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, oouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a cultura do estupro , dae dafazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças.







A ex-companheira de Iverson de Souza Araújo, conhecido como, compartilhou, neste domingo (11/07), uma série de vídeos que mostram ele agredindona frente da filha de 9 meses.Ascontra PamelaGomes de Holanda ocorreram em março deste ano, em dias diferentes. No vídeo, ainda aparece um segundo homem que presenciou as agressões –– e não mostra qualquer tipo de ajuda.Além disso, ela publicou fotos de como seu rostoEm resposta, o produtor confessou as agressões nas redes sociais, mas afirmou que a vítima o chantageava. Ele compartilhou vídeos de Pamela tentando agredi-lo."Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei", disse o DJ.No dia 12 de março, DJ Ivis chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Pamella.No último dia 3 de julho, Pamela foi à polícia e fez um boletim de ocorrência por agressão contra.