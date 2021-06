Estudo da Associação Médica mostra que cloroquina é ineficaz contra COVID

(foto: Agência Pará/Divulgação) estudo divulgado neste mês pela Associação Médica Brasileira indica que o uso de cloroquina é ineficaz na prevenção e no tratamento contra a COVID-19. A pesquisa concluiu que o uso do medicamento não diminuiu o agravamento e os óbitos de pacientes com quadro leve da doença. Umdivulgado neste mês pela Associação Médica Brasileira indica que o uso denae nocontra a COVID-19. A pesquisa concluiu que o uso do medicamento não diminuiu oe os óbitos de pacientes com quadro leve da doença.









Os dados fazem parte do Projeto Diretrizes, uma iniciativa da Associação Médica Brasileira, que “visa combinar informações da área médica para padronizar as condutas, e para auxiliar no raciocínio e na tomada de decisões dos médicos”.





Por fim, a pesquisa concluiu que “não é recomendado o uso de hidroxicloroquina na profilaxia ou no tratamento de pacientes com quadro de COVID-19 leve”.





O estudo adotou nove ensaios internacionais, dos quais foram extraídos dados referentes à autoria, ano de publicação, descrição dos pacientes, das intervenções com hidroxicloroquina, dos desfechos e do tempo de seguimento.