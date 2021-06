Brasil se aproxima das 470 mil mortes por COVID-19

Com os registros, 469.388 vidas foram perdidas para a doença

registrou nesta quinta-feira, 3, 1.682 óbitos causados pela covid-19, de acordo com dados doNacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados há pouco.também foram registrados 83.391 novos casos de covid-19 em 24 horas.Com os registros, 469.388 vidas foram perdidas para a doença, o total de casos chega a 16.803.472. O levantamento docompila dados de secretarias dedos 26e do Distrito Federal.

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).