Pesquisa: Brasil pode ter aumento ''sem precedentes'' de casos de COVID-19

Movimento em Manaus, nas proximidades de um cemitério local: casos de COVID-19 podem explodir no Brasil em breve (foto: Michael Dantas/AFP - 08/05/2021)

Uma pesquisa da Universidade de Maryland, dosalerta para um "aumento sem precedentes" de casos de COVID-19 no Brasil nas próximas semanas. O histórico mostra que o estudo já previu outras explosões de diagnósticos da virose no país.





O estudo usa dados relatados por usuários doOs donos dos perfis, sorteados de maneira randômica, de acordo com a metodologia da pesquisa, respondem se sentem algum sintoma da COVID-19 e quando ele começou.O levantamento considera todos os estados brasileiros.

Em Minas, também há uma tendência de alta, com aumento considerável nos relatos de sintomas da infecção pelo novo coronavírus.



Além disso, os dados de mobilidade mostram que o Brasil inteiro tem tido aumentos enormes na circulação de pessoas.

Vale lembrar que boa parte das cidades e estados estão com suas atividades comerciais liberadas.



"Dessa forma, pedimos ação para frear ao máximo o contato entre as pessoas. Se esse aumento de sintomas se configurar em um aumento de casos daqui a 15 dias, teremos mais colapsos hospitalares e mais óbitos evitáveis. Contamos com todos para nos ajudarem!", publicou a Rede Análise COVID-19, perfil do Twitter que divulgou o ensaio da Universidade de Maryland.





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

[VIDEO4]

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.