Médico que troca inscrição no YouTube por 'tratamento precoce' se vacina

(foto: Redes sociais/Reprodução)





O médico oftalmologista, e também deputado estadual Albert Dickson (Pros), conhecido por receitar falso tratamento precoce contra COVID-19 em troca de curtidas e novos inscritos em seu canal no YouTube, se vacinou nesta segunda-feira (17/5) em Natal.



A “negociação” entre o especialista e quem o procurava para atendimentos era feita pelo WhatApp, no qual Albert exigia um print comprovando a interação nas redes sociais antes do receituário ser feito.









Em um de seus vídeos, Albert Dickson afirma que a inscrição no canal não é obrigtória para receber atendimento médico e receituário.



“Vocês vão se inscrever no nosso canal, ganhando uma etapa no atendimento. Vocês vão printar e mandar para o meu WhatsApp. Quando você mandar, você já vai começar a ter o acesso à consulta comigo. O segredo é mandar o print. Quanto a inscrição no canal, atendemos a todos sem restrição dessa necessidade.”





“De minha parte, não há cobrança de consulta para tratamento de COVID (embora essa prática não seja proibida no Brasil), esclarecendo que minha atuação é de cidadania, como uma forma de diminuir os efeitos deletérios da pandemia, os quais estão sendo suportados por toda a sociedade”, dizia.





A Agência Pública informou que o celular de Albert Dickson aparece como administrador dos grupos de WhatsApp “Ivermectina é Vida”, “Ivermectina Salva”, “Trat Precoce VS RS” e dois outros grupos diferentes com o mesmo nome: “Covid/Tratamento Precoce”.