COVID-19: Brasil registra 889 mortes e 25.200 casos em 24 horas

O Brasil contabilizou 889 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e chegou a 423.229 óbitos desde o início da pandemia. Os números foram atualizados nesta segunda-feira (10/5) pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).

Habitualmente, o balanço divulgado às segundas-feiras contempla número menor de óbitos que a média móvel do país, que atualmente é de mais de 2,5 mil vidas perdidas por dia.Aos fins de semana, muitos estados e prefeituras não atualizam os dados, o que normalmente vai ocorrendo nos dias seguintes, gradualmente.

Fundador do PCC, José Márcio Felício, o Geleião, morre de COVID-19 em SP

Nas últimas 24 horas, o país teve 25.200 novos casos de infectados, chegando ao total de 15.209.990. A incidência é de 7.237 casos a cada 100 mil habitantes.

A taxa de mortalidade é de 201,4 a cada 100 mil habitantes.

O Ministério da Saúde apontou que 13.759.126 pessoas se recuperaram do vírus. Outras 1.027.636 estão em acompanhamento nos domicílios ou em hospitais.



Números por estados

Desde o fim de semana estado de São Paulo estabeleceu duas marcas negativas: ultrapassou 3 milhões de casos (quase 20% de todo o país) e 100 mil mortes (23,8% do território). Foram 55 óbitos e 3.183 infectados nas últimas 24 horas.

Minas Gerais segue sendo o segundo com mais contaminações, 1.416.845, com 36.062 vidas perdidas. O estado registrou 51 mortes e 1.231 casos desde o balanço anterior.

O Rio de Janeiro chegou a 46.442 mortes e a 786.757 casos. Foram 15 óbitos e 670 casos em 24 horas.

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.