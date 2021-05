Óbitos de grávidas por COVID-19 em 2021 já ultrapassam total do ano passado

Em 16 semanas epidemiológicas de 2021, a média semanal de óbitos, 30.88, foi o triplo da média registrada em 2020, de 10.16. Entre março de 2020 e 28 de abril de 2021, segundo atualização da base de dados SIVEP-Gripe, do Ministério da Saúde, foram 10.818 casos de síndrome respiratória aguda grave por COVID, com 951 óbitos (8,4%).



09:45 - 04/05/2021 Post sugere política para recusa da Sputnik V; especialistas criticam episódios de SARS-COVID-19. Os dados foram divulgados na segunda-feira (3/5) pelo Observatório, criado para dar visibilidade a esse público específico. O propósito é oferecer ferramentas para análise e fundamentação de políticas para atenção à saúde de gestantes e puérperas em relação ao novo coronavírus.



O OOBr COVID-19 foi criado e é mantido por Rossana Pulcineli Vieira Francisco, docente do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo - SOGESP, Agatha Rodrigues, docente do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Lucas Lacerda (estudante de graduação em Estatística na UFES). Outros 10.416 casos de registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 261 mortes entre gestantes e puérperas que, na avaliação dos pesquisadores do Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19 (OOBr COVID-19), podem ser tambémde SARS-COVID-19. Os dados foram divulgados na segunda-feira (3/5) pelo Observatório, criado para dara esse público específico. O propósito é oferecerpara análise e fundamentação de políticas para atenção à saúde de gestantes e puérperas em relação ao novoO OOBr COVID-19 foi criado e é mantido por Rossana Pulcineli Vieira Francisco, docente do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo - SOGESP, Agatha Rodrigues,do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Lucas Lacerda (estudante de graduação em Estatística na UFES).





O Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19 (OOBr COVID-19) é um painel com análises dos casos de gestantes e puérperas notificados no SIVEP-Gripe, do Ministério da Saúde. Este projeto diponibiliza plataforma interativa de monitoramento, análise de dados públicos cientificamente embasadas e disseminação de informações relevantes da área de Saúde Materno-Infantil.



O Observatório Obstétrico Brasileiro conta com pesquisadores da UFES, USP e Centro Universitário FACENS e tem o financiamento da Fundação Bill-Melinda Gates, CNPq, DECIT e FAPES.





“São disponibilizadas as análises exploratórias dos dados, com visualização on-line, dinâmica e com filtragens escolhidas pelo usuário, além dos resultados de análises e modelos preditivos”, explica a professora Agatha Sacramento Rodrigues.



Ela destaca a intenção de avaliar os impactos das pandemias da gripe A, em 2009, provocada pelo vírus H1N1, e da COVID-19, em 2020, causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), assim como identificar as diferenças entre elas e suas consequências na saúde materna e infantil para que seja possível desenhar políticas públicas para crises futuras.