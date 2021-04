Forças Armadas: 14,7% dos militares da ativa contraíram COVID-19

Desde o início da pandemia, 51.376forampelo novo coronavírus, segundo dados docompilados até a última quinta-feira (8). O número representa 14,7% do efetivo de 350 mil pessoas das três Forças —— que estão na ativa. No total, foram 91 óbitos, o equivalente a 0,17% do efetivo infectado.

Militares trabalham no transporte de oxigênio para estados da Região Norte do país

Do total de infectados, 45.264 (88,1%) militares se recuperaram e 6.018 (11,7%) estão em acompanhamento médico, segundo o ministério. A pasta afirma que, como os militares atuam na linha de frente do combate à pandemia, o percentual de infectados é superior à média nacional. Com 13 milhões de casos de covid-19 registrados no país, a taxa de infecção é 6,4%. Entretanto, especialistas apontam que o registro de casos está subnotificado, pois a testagem no país é ineficiente.