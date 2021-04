'Valas comuns': Nicolelis aponta caminho sem volta para pandemia no Brasil

(foto: Arquivo Pessoal)

"Estamos a poucas semanas de um ponto de não retorno nadono Brasil". A afirmação é do neurocientistae está no conteúdo de estreia do, coluna que passa a assinar no jornal El País. No episódio piloto, Nicolelis, um dos cientistas mais aclamados atualmente , chama a atenção para a situação grave no país, que, em seu ponto de vista, está à beira de chegar a um cenário que não terá mais volta com a pandemia.Ele infere que o número de mortes diárias no Brasil, devido ao coronavírus, chegue a mais de 4 mil, ou até 5 mil, até julho, no momento em que por aqui as mortes por dia se aproximam de 3,9 mil, recorde aferido nesta quarta-feira (31/3). Para julho, ele também projeta um total de 500 mil mortos no Brasil.Nicolelis é professor catedrático da universidade Duke, nos Estados Unidos. Demonstra preocupação ainda com a projeção de um colapso funerário, se as restrições de trânsito não essencial em aeroportos e estradas, por exemplo, o que poderia fazer parte de um lockdown nacional, não forem estabelecidas."Se o colapso funerário se instalar neste país, começaremos a ver corpos sendo abandonados pelas ruas, em espaços abertos. Teremos que usar o recurso terrível de usar valas comuns para enterrar centenas de pessoas simultaneamente, sem urnas funerárias, só em saco plásticos, o que vai acelerar o processo de contaminação do solo, do lençol freático, dos alimentos, e com isso gerar uma série de outras epidemias bacterianas gravíssimas", disse no podcast."Diante desse cenário, o futuro que nos espera pode ser ainda mais dantesco, uma vez que não existe, por parte do governo federal, nenhuma iniciativa crível de combate real à pandemia", declarou.

O que é o coronavírus

