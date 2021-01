Miguel Nicolelis: 'Ou Lockdown ou não daremos conta de enterrar os mortos'

O médico critica a falta de posição do governo para conter o avanço de casos da COVID-19 no país (foto: Reprodução/BBC) lockdown nacional imediatamente, ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021.” Esta é a frase dita pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis em seu perfil no Twitter nesta segunda-feira (4). O médico critica a falta de posição do governo para conter o avanço de casos da COVID-19 no país. “Ou o país entra numnacional imediatamente, oude enterrar os nossos mortos em 2021.” Esta é a frase dita pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis em seu perfil no Twitter nesta segunda-feira (4). O médicoa falta de posição do governo para conter o avanço de casos da COVID-19 no país.

Acabou. A equação brasileira é a seguinte:

Ou o pais entra num lockdown nacional imediatamente, ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021. %u2014 Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) January 4, 2021



Disse ainda, em forma de comparação, que a Inglaterra já decretou o terceiro lockdown nacional para conter o crescimento dos casos e que aqui no Brasil “a palavra lockdown virou palavrão para gestores”. Enfatizou que “o coronavírus se beneficia da inoperância, omissão e ignorância rampantes”.





Em outro trecho, Nicolelis diz que “o Brasil precisa criar uma Comissão de Salvação Nacional pra ontem, porque passamos de todos os limites aceitáveis de estupidez”. Segundo ele, “estamos correndo o risco de entrar em colapso sanitário, social e econômico em 2021”.

O Brasil precisa criar uma Comissão de Salvação Nacional p/ ontem. Passamos de todos limites aceitáveis de estupidez. Estamos correndo o risco de entrar em colapso sanitário, social e econômico em 2021. O Brasil está na UTI e o diagnóstico é falência terminal de múltiplos órgãos %u2014 Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) January 5, 2021



O neurocientista expediu um “diagnóstico do país” e nele consta que “o Brasil está na UTI” e com "falência terminal de múltiplos orgãos”.

Mais cedo, Nicolelis disse, em entrevista à GloboNews, que desde o mês de novembro o alerta de uma possível segunda onda vem sendo dado e que neste início de ano os casos vêm aumentando por conta das festas de fim de ano e aglomerações.

De acordo com Nicolelis, os desrespeitos por parte da população, com festas e atitudes como se não houvesse pandemia, provocarão um colapso no sistema de saúde em diversas regiões do país.





“O Brasil tá pagando um preço pela falta de um Sistema Nacional de combate à pandemia e agora cada município e estado está atirando para uma direção em busca de vacina para melhorar a situação. Isso não vai acontecer! Os casos vão só crescer”, disse Nicolelis.





Em certo ponto, o neurocientista disse que “o Brasil está em uma situação catastrófica”.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira