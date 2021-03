Sorocaba: Funcionários fazem oração em ala de pacientes com COVID-19

Profissionais de saúde fizeram uma roda de oração em meio aos leitos com pacientes com COVID-19 (foto: Divulgação/Santa Casa de Sorocaba)









De acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura de Sorocaba deste domingo (21/03), a Santa Casa está com uma ocupação de 90,9% dos leitos de terapia intensiva. A unidade conta com 55 vagas e 50 delas estão com pacientes. Nesse sábado, o índice de demanda era de 100%. Outros hospitais da cidade também estão com índices entre 90% e 100% de ocupação.





O Executivo municipal registrou, também, até o momento, 905 mortes por COVID-19 e 39.653 casos confirmados.





Adesão ao tratamento precoce

sem eficácia comprovada contra a COVID-19. Um protocolo com remédios como a ivermectina e azitromicina foi montado. O "kit COVID" também conta com paracetamol e dipirona. O Sindicato dos Médicos de Sorocaba e Região (Simesul) contestou a medida. Na última sexta-feira (19/03), a Prefeitura de Sorocaba anunciou que aderiu ao chamado tratamento precoce , utilizando medicamentos. Um protocolo com remédios como a ivermectina e azitromicina foi montado. O "kit COVID" também conta com paracetamol e dipirona. O Sindicato dos Médicos de Sorocaba e Região (Simesul) contestou a medida.





O prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), que se diz admirador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), disse que a nova medida vem contribuir com a vacinação. "Além da vacina, esta é mais uma opção que buscamos cuidar da nossa população. O tratamento dura cinco dias e terá um investimento de R$ 18 por paciente", destacou. Ele disse que o município também pretende adquirir 300 mil vacinas Janssen, do grupo Johnson & Johnson, com recursos próprios e em parceria com a iniciativa privada.





Profissionais de saúde que trabalham na Santa Casa de Sorocaba, no interior de São Paulo, fizeram uma corrente de oração, nesse sábado (20/03), em meio aos leitos com pacientes que contraíram a COVID-19. De acordo com o diretor da unidade, Padre Flávio, o gesto dos trabalhadores foi espontâneo.