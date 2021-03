COVID-19: Brasil tem pior domingo em mortes na pandemia

Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.290 mortes por COVID-19 (foto: Sílvio Ávila/AFP)

O Brasil registrou neste domingo (21/03) 1.290 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, o que fez do dia o domingo com mais vidas perdidas pela COVID-19 registradas no país desde a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus, em março de 2020. Com o resultado, os óbitos acumulados saltaram para 294.042 e se aproximaram da marca de 300 mil vidas perdidas pela doença.



LEIA MAIS 17:53 - 21/03/2021 Sem consenso entre Estado e prefeitura, Rio deve ter feriadão de 10 dias

13:03 - 21/03/2021 Blitz da Vigilância Sanitária fecha balada clandestina em São Paulo

08:07 - 21/03/2021 Em Brasília, integrantes de festa clandestina agridem porteiro e subsíndico registrou neste domingo (21/03)nas últimas 24 horas, segundo dados do, o que fez do dia o domingo com mais vidas perdidas pelaregistradas no país desde a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus, em março de 2020. Com o resultado, os óbitos acumulados saltaram para 294.042 e se aproximaram da marca de 300 mil vidas perdidas pela doença.O pior domingo de mortes em 24 horas havia sido registrado na semana passada, em 14 de março, quando o Ministério da Saúde divulgou que 1.127 pessoas haviam perdido a vida para a COVID-19.





3.728 mortes causados pelo coronavírus, o pior índice do período desde o início da pandemia no Brasil. Nesse sábado (20/03), o Brasil havia registrado 2.438 mortes por COVID-19. Com as 1.290 vidas perdidas neste domingo, o final de semana termina com a triste marca demortes causados pelo coronavírus, o pior índice do período desde o início da pandemia no Brasil.