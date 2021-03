Pazuello sobre Queiroga: 'Vai dar continuidade ao nosso trabalho'

Os dois vão participar da entrega do primeiro lote de vacinas da AstraZeneca envasadas no Brasil

“Recebo Marcelo Queiroga aqui com muita vontade de mostrar as coisas e apresentar como é feito o trabalho aqui… Temos um planejamento de função de cada secretaria, de cada função específica do ministério, para que ele possa, no mais curto prazo, dar continuidade”, explicou.Leia: Médico Marcelo Queiroga é o quarto ministro a assumir a pasta da Saúde