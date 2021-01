Fiocruz diz que vacina Oxford/AstraZeneca é segura para idosos

Distribuição das vacinas que vieram da Índia começou no dia 23. Uso emergencial começou no Reino Unido (foto: Oli ScarffAFP)



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou uma nota sobre a segurança da vacina da Oxford/AstraZeneca, contra a COVID-19, na população idosa. Segundo a entidade, que é responsável pela finalização do imunizante no Brasil, as evidências apresentadas até o momento e publicadas em revistas científicas especializadas confirmam a segurança e produção de anticorpos. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou uma nota sobre a segurança da vacina da Oxford/AstraZeneca, contra a COVID-19, na população idosa. Segundo a entidade, que é responsável pela finalização do imunizante no Brasil, as evidências apresentadas até o momento e publicadas em revistas científicas especializadas confirmam a segurança e produção de anticorpos.





“De acordo com os resultados dos ensaios clínicos de fase 3, não há contraindicações para imunização de idosos com a vacina Oxford/AstraZeneca. Segundo o fabricante, a vacina é indicada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, sem limite superior de idade”, diz o posicionamento da Fiocruz, divulgado ontem no portal da entidade















Os estudos da fase 3 foram publicados em novembro do ano passado na revista The Lancet. Naquela época, esse público correspondia a 8% dos voluntários.





A Fiocruz lembra que, assim como no Reino Unido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também recomendou o uso emergencial da Oxford/AstraZeneca para pessoas com 18 anos ou mais, sem limite de idade máxima. “No entanto, a Anvisa apontou que o número de participantes com 65 anos ou mais de idade era ainda pequeno e que dados adicionais deveriam ser fornecidos para complementar esta análise, assim que disponíveis. Ou seja, assim como para várias outras vacinas já disponíveis e em uso, o número de participantes no estudo neste grupo etário é ainda pequeno e a estimativa de eficácia não tem ainda significância estatística”, diz a entidade, reforçando que as evidências já apresentadas sobre o imunizante confirmam a segurança e produção de anticorpos em pessoas mais velhas.





“Os estudos de fase 3 seguem em andamento, com inclusão de mais voluntários nessa faixa etária (idosos) e dados adicionais. Mais dados deverão ser disponibilizados em breve, quando se terá número de participantes suficiente para uma estimativa estatística significativa de sua eficácia neste sub-grupo de idade”, finaliza a Fiocruz.