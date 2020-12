Butantan conclui estudo clínico de CoronaVac e pedirá registro à Anvisa

(foto: Youtube/Reprodução)



O governador de São Paulo, João Doria, e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmaram que o estudo clínico da CoronaVac, realizado em parceria com o laboratório chinês Sinovac, foi concluído e que o registro será solicitado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no dia 23, e ao órgão correspondente na China. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (14/12). "A decisão de terminar o estudo é para permitir o registro do produto. É diferente da autorização para uso emergencial . Uso emergencial se faz com base experimental. O produto é uma vacina, que pode ser disponibilizado para o uso em massa", afirmou Dimas.

Doria afirmou que, com a aprovação da Anvisa da CoronaVac, a vacinação em São Paulo iniciará em 25 de janeiro , conforme o programado. O governador informou que o Butantan já produziu 1 milhão de doses da vacina. Doria garantiu que a vacinação atenderá os paulistas e também brasileiros de todo país. Doria disse que terão 4 milhões de doses para que outros estados vacinem profissionais de saúde.

Doria afirmou que o Brasil ultrapassou 181 mil mortes e 7 milhões de brasileiros infectados pela COVID-19. No entanto, segundo ele, o governo federal e alguns extremistas seguem com o negacionismo. O governador afirmou que essas pessoas que chamaram a COVID-19 de "gripezinha" são as que se colocam contrárias à vacinação.

Doria afirmou que o Reino Unido iniciou a vacinação há uma semana e os Estados Unidos começaram nesta segunda, enquanto o governo brasileiro ainda não tem uma data para iniciar o plano nacional de vacinação. "A pandemia mata mais de 600 brasileiros por dia. Por que insistir no marasmo? Por que não começar a vacinar em janeiro?", questionou. Doria pediu que o governo federal ouça pesquisadores e médicos, pare de menosprezar a ciência e respeite a vida.

Dimas Covas informou que a vacina que o Butantan desenvolve com a Sinovac é um imunizante mundial. "Não é apenas para o Brasil. É para o mundo", disse. Ele ressaltou que a decisão estratégica do Butantan foi solicitar o registro quando o ensaio clínico estivesse concluído, o que, segundo ele, foi realizado de forma satisfatória. Ele afirmou que o Butantan produzirá meio bilhão de doses para serem distribuídas à América Latina no primeiro semestre de 2021.