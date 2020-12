(foto: Youtube/Reprodução) Elcio Franco, o número dois da pasta, afirmou que seria 'irresponsável' estabelecer uma data de vacinação, pois as vacinas ainda estão em período de testes. A fala dele ocorreu em um vídeo gravado na sexta-feira (11/12) e divulgado neste domingo (13/12) na página oficial da pasta no YouTube. As declarações ocorrem em meio a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou ao Executivo informar as datas de início e de término do Plano Nacional de Imunização. O secretário-executivo do Ministério da Saúde,, o número dois da pasta, afirmou que seria 'irresponsável' estabelecer uma data de vacinação, pois as vacinas ainda estão em período de testes. A fala dele ocorreu em umgravado na sexta-feira (11/12) e divulgado neste domingo (13/12) na página oficial da pasta no YouTube. As declarações ocorrem em meio a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou ao Executivo informar as datas de início e de término do





LEIA MAIS 07:20 - 14/12/2020 Ministro do STF dá 48 h para Pazuello informar quando começa imunização

07:07 - 14/12/2020 Lotadas, festas clandestinas driblam a fiscalização

18:03 - 13/12/2020 'Muito estranho', diz pesquisadora sobre plano sem data para vacinação análises da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para avaliar a eficácia das vacinas. "Seria irresponsável darmos datas específicas para o início da vacinação porque depende de registro em agência reguladora, posto que só saberemos da segurança completa quando finalizados os estudos clínicos da fase 3", afirmou o secretário. De acordo com Elcio, o governo depende deda Agência Nacional de Vigilância Sanitária () para avaliar a eficácia das vacinas. "Seria irresponsável darmos datas específicas para o início da vacinação porque depende de registro em agência reguladora, posto que só saberemos da segurança completa quando finalizados os estudos clínicos da fase 3", afirmou o secretário.





Mesmo com imunizantes contra a COVID-19 já sendo aplicados em outros países, como Reino Unido e Rússia, Elcio afirmou que não se tem certeza da segurança para os pacientes, neste momento. "Como estabelecer um calendário de vacinação sem saber se a vacina estará liberada para uso com a certeza de sua segurança e eficácia?", disse o secretário.





O Ministério da Saúde enviou ao Supremo um plano nacional de vacinação contra o novo coronavírus. A proposta foi criticada por pesquisadores, entre outros motivos, por não citar a vacina que está sendo testada e desenvolvida pelo Instituto Butantan como uma das opções para ser aplicada na população. No entanto, de acordo com Elcio, o protótipo está no radar do governo. "A vacina anunciada pelo Butantan, maior fornecedor de vacinas para o Ministério da Saúde, ao ser registrada e aprovada pela Anvisa, confirmando suas condições de segurança e eficácia, será também adquirida e adicionada ao plano nacional de vacinação contra a covid-19", declarou.





A vacina, que está sendo avaliada pelo Butantan e pela chinesa Sinovac é alvo de uma disputa entre o governo federal e o governador de São Paulo, João Dória.