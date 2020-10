COVID-19: Pacientes com sequelas ocupam 60% das UTIs no Amazonas

Governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), em coletiva. 60% dos pacientes em UTI's no estado são de pessoas com sequelas (foto: Secom/Governo do Amazonas/Reprodução)

No estado dodos leitos de Unidades de Terapia Intensiva () do hospital referência para tratamento daestão ocupados por pacientes que sofrem com lfísicas decorrentes da doença. Os dados foram revelados durante coletiva do governo estadual nesta terça-feira (27).

O governo do estado comunicou que 94% dos leitos de UTI’s do Hospital Delphina Aziz estão tomados, mas que a maioria dos pacientes das unidades intensivas não estão mais contaminadas com o novo coronavírus. “Há pacientes há seis meses em UTI”, alertou o governador Wilson Lima (PSC).

“As principais sequelas hoje são insuficiência renal, aguda e crônica, lesões pulmonares permanentes, em todos os níveis e, em alguns casos, os pacientes começam a desenvolver hipertensão crônica”, adverte o secretário executivo adjunto de Atenção à Urgência e Emergência, Moab Amorim. Segundo ele, na capital, de 3% a 4% dos infectados com o novo coronavírus apresentam algum tipo de sequela.

Segunda onda?

O governo do Amazonas negou que o estado esteja passando por uma segunda onda da pandemia, mas anunciou reforço na rede de saúde. Serão abertos 42 novos leitos de UTI para suprir a demanda crescente no estado. Segundo a Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM), a taxa de ocupação de leitos clínicos destinados à Covid-19 na rede estadual cresceu 51% nos últimos 14 dias.

De acordo com dados da FVS-AM, a média móvel de casos de Covid-19 evoluiu 23% no Amazonas nos últimos 14 dias. Em Manaus, a alta de casos no período foi de 55%. A média móvel de mortes por Covid-19 no Amazonas evoluiu 36% também nesse mesmo período.

Wilson Lima considera que o aumento de aglomerações em função de eventos de campanhas eleitorais e o início do período sazonal de ocorrência de Síndromes Respiratórias Agudas (SRAGs) no Amazonas, com a antecipação do período de chuvas, são os principais responsáveis pela evolução da doença no estado.

“Os eventos políticos, convenções, reuniões, caminhadas fizeram com que os casos aumentassem no interior, e nós estamos também tendo a antecipação do período chuvoso. Isso acaba gerando o aumento de síndromes respiratórias, e todo esse cenário tem causado uma pressão sobre nossa rede. Diante disso, a gente está tomando algumas atitudes, algumas iniciativas, entre elas a prorrogação do decreto de restrição, que continua”, afirmou o governador em entrevista.

O governo prorrogou um decreto com restrições de atividades no estado, com a finalidade de diminuir os níveis de contaminação. Com a decisão, fica suspenso, por mais 30 dias, o acesso às áreas de praias para recreação e o funcionamento de balneários, flutuantes e bares. O decreto também proíbe a realização de eventos em casas noturnas, boates, casas de shows e clubes. O descumprimento das normas prevê multa diária de até R$ 50 mil reais.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa