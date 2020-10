Novavax anuncia expansão de testes de vacina contra covid-19

A Novavax informou que os testes de fase 3 de sua potencial vacina contra o novo coronavírus foram ampliados de 5,5 mil para 15 mil voluntários no Reino Unido. A empresa espera que os testes clínicos de fase 3 sejam iniciados nos Estados Unidos e no México até o fim de novembro, com a inclusão de mais 30 mil voluntários.



Em nota à imprensa, a Novavax afirmou que a expansão da fase 3 "provavelmente facilitará a avaliação da segurança e eficácia" da NVX-CoV2373 - como foi registrada a possível vacina - em um período de tempo mais curto.



A companhia farmacêutica também informou que apresentará resultados das fases 1 e 2 de testes, que ainda estão em andamento, na próxima sexta-feira, dia 30 de outubro. Dados sobre a reatogenicidade - isto é, a capacidade da vacina gerar reação adversa no organismo - do possível imunizante estão entre as informações que serão disponibilizadas pela Novavax na reunião do Comitê Consultivo para Práticas de Imunização, do Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, que acontece no dia 30.