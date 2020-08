Consumo de arroz e feijão cai na pandemia e sobe o de fast-food

(foto: Monique Renne/CB/D.A Press - 3/11/10)





A sondagem, intitulada Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018: Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil, realizada antes da pandemia, observou que no caso do arroz 76,1% dos entrevistados disseram que consumiram o alimento nas 24 horas anteriores à entrevista, e 60% disseram que consumiram o feijão. Os dados revelam que houve queda de 2008-2009 a 2017-2018 –anteriormente, o consumo era de 84% e 72,8%, respectivamente.





“A queda no consumo de arroz e feijão está relacionada a uma complexidade de fatores. Tem a ver, por exemplo, com a diminuição do hábito de cozinhar e com o uso de alimentos ultraprocessados. Pode estar relacionado ao hábito de substituir o jantar por lanches ou refeições mais simples”, observa o professor do curso de Nutrição do Centro Universitário IESB, Juarez Calil.





“De forma geral, a alimentação se mantém baseada na nossa dieta tradicional de arroz e feijão com presença de carne, aves o cafezinho”, avalia o gerente da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), André Martins. Esses alimentos, muitas vezes, são a principal refeição do dia. Ao todo, são cerca de 275 gramas da mistura diariamente por brasileiro –– destas, 142,2 gramas por dia de arroz e outras 131,4 gramas diárias de feijão.





A pesquisa também aponta que o consumo de frutas também reduziu, de 45,4% para 37,4%. Na contramão dessa tendência, a frequência na ingestão de sanduíches e pizzas cresceu de 10,5% para 17%.





Ainda assim, os alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros são, na maioria, naturais ou minimamente processados –– o que, na avaliação dos especialistas, também é positivo. Mas esse modo de vida pode estar ameaçado pela comida ultraprocessada.





“Alimentos ultraprocessados –– os quais, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, deveriam ser evitados –– somam cerca de um quinto das calorias consumidas. A maior participação desses produtos, em relação ao total calórico, foi para adolescentes (26,7%), sendo intermediária entre adultos (19,5%) e menor entre idosos (15,1%)”, acrescenta a pesquisa.