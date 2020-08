Coronavírus: Paciente testa negativo após 115 dias internado e 28 exames

O italiano Marco Carrara, de 43 anos, que estava contaminado com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) desde o dia 31 de março, na província de Bergamo, testou negativo para a COVID-19 nesta quinta-feira (20) após realizar seu 28º exame.

Segundo o jornal "L'Eco di Bergamo", Carrara foi diagnosticado com a doença no início dae logo foi internado no hospital Giovanni XXIII. O primeiro exame precisou ser realizado poucos dias depois do falecimento de seu pai em decorrência do vírus.