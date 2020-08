COVID-19: Pesquisa indica que brasileiros pagariam até R$ 100 por vacina

Diversas vacinas têm sido produzidas no mundo, mas incerteza quanto à eficiência ainda é grande (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

No momento em que o Brasil aguarda com ansiedade a produção da vacina contra o coronavírus, vários projetos estão sendo desenvolvidos e já testados em diversos voluntários em todo o país. Uma pesquisa desenvolvida pela empresa HSR Health a respeito do comportamento do brasileiro sobre o acesso à imunização mostra que 80% dos entrevistados aceitariam pagar um preço entre R$ 50 e R$ 99 pela aplicação da vacina.

O estudo foi feito entre 16 e 27 de julho por meio de painel online, com 1.509 brasileiros de todos os estados, de 18 a 65 anos. De acordo com os dados apurados, 81% dos entrevistados acreditam na eficácia imunológica da vacina contra o vírus. A pesquisa mostra também que 67% dos respondentes esperariam o cronograma de prioridades do SUS para as campanhas de imunização. Já 33% buscariam imediatamente o acesso no setor privado.





"Por questão de hábito, o acesso à vacina por meio do SUS seria predominante, com procura por parte de dois terços dos brasileiros. Contudo, a população não rejeita completamente o pagamento pela imunização. Nesse sentido, o levantamento mostra que 80% da população aceitaria pagar entre R%uFE69 50 e R%uFE69 99 pela vacina. Embora hoje não haja dados que demonstrem comparativamente o percentual de outras campanhas de vacinação entre SUS e clínicas particulares, creio que quem pague não chegue a 33%, conforme observamos nos dados coletados", sinaliza Bruno Mattos, diretor da HSR Health e responsável pelo estudo.





Com a maior demora para acesso à imunização na rede pública, a pesquisa indica que há um desânimo natural na capacidade de realizar a vacinação em massa. Somente 38% entendem que o SUS está preparado, enquanto 64% acreditam que as clínicas particulares estão mais bem aparelhadas para isso.



Os brasileiros do Sul são os que confiam mais na rede pública de sua região, visto que 43% entendem que as unidades locais são mais qualificadas. Esse índice é menor no Centro-Oeste, 30%, enquanto no Sudeste e no Norte/Nordeste chega a 38%.





Vacinas





O governo federal vê com esperança o êxito da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Nesta terça-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que a Sputinik V é a primeira vacina contra a COVID-19 registrada no mundo. Outra vacina desenvolvida, já em fase de testes, é a chinesa Sinovac Biotech, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e testada nos profissionais de saúde de Belo Horizonte por cientistas da UFMG.