Empresa brasileira fabrica tecido que inativa coronavírus em até 3 minutos

Muitas empresas e startups têm investido pesado durante aem produtos com tecnologia de proteção à. A Santista, empresa têxtil, lançou uma linha de tecido com uma espécie de escudoque promete inativar o vírus SARS-Co-2 em até, com 99,8% de eficiência.

Essa tecnologia pode ser benéfica para profissionais da saúde e trabalhadores que não paralisaram as atividades durante o surto da doença. Mas especialistas advertem que, ainda assim, as medidas de prevenção ao novo coronavírus, como o uso de máscaras e a higienização das mãos, continuam sendo as mais eficazes para evitar a doença.

A infectologista Luana Mariano reforça que a melhor "tecnologia" disponível hoje para se proteger do coronavírus é o sabão. “A higiene de mãos continua sendo a medida isolada mais importante para o combate à disseminação de microorganismos e à doenças infecciosas. Lembro também que a lavagem habitual das roupas, com água e sabão comum, é suficiente para destruir o vírus, não necessitando de nenhum produto ou procedimento especial”, explica.







Além de proteção contra o coronavírus, a promessa da marca é de que o tecido possa inibir também a proliferação de fungos e bactérias que causam infecções hospitalares.



Ainda é combinada à função Repeller, que repele líquidos e fluídos corporais, como espirros, sangue, suor e outras secreções.



O produto foi testado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19