Vacinas contra a COVID-19: Brasil se torna local de testes para quatro possibilidades

Stefania Teixeira, 27 anos, recebeu dose da CoronaVac pouco antes do anúncio oficial dos testes, feito pelo prefeito de São Paulo, João Doria (foto: AFP ) coronavírus conta, mais uma vez, com o Brasil para avançar nas fases de testes. Depois do anúncio de Anvisa) aprovou ontem mais um ensaio clínico para verificar a eficácia de A corrida mundial em busca da imunização contra o novoconta, mais uma vez, com o Brasil para avançar nas fases de testes. Depois do anúncio de resultados positivos da vacina de Oxford , que forneceu 5 mil doses a voluntários brasileiros, e o início das aplicações da chinesa CoronaVac no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária () aprovou ontem mais um ensaio clínico para verificar a eficácia de duas novas vacinas contra o víru s.









O governo federal sinalizou a intenção de um acordo para fornecimento de 30 milhões de doses até o fim do ano. Serão vacinas já prontas para a aplicação, visto que o Brasil não possui a tecnologia para produzir nacionalmente. O esperado é que a parceria totalize o fornecimento de 100 milhões de doses. “Isso já está pactuado e nós estamos discutindo a transferência dos recursos. Essa contratação prevê a transferência de tecnologia e o recebimento do insumo. O momento agora é o pagamento da AstraZeneca, a negociação do pagamento”, disse o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, em coletiva de imprensa.





Na avaliação de especialistas, ainda que haja uma intenção de contrato e movimentação orçamentária para viabilizar o fornecimento, isso não é o mesmo que dizer que o acordo será concretizado. Apesar do estreitamento de laços com a universidade britânica, o que dá certa vantagem de negociação ao governo brasileiro, essa carta na manga não é necessariamente o mesmo que dizer que o país será o primeiro a receber a vacina. Até porque outros países desenvolvidos e com maior capacidade de compra já fizeram as demandas antes mesmo de a fase 3 de testes ter início.





Por isso, a médica Rosana Richtmann, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, acredita ser mais provável que a tecnologia chinesa chegue primeiro à população brasileira. “A tecnologia de Oxford é mais complexa e, por isso, o Brasil precisa comprar. Estados Unidos, países europeus já estão fazendo isso. Então é mais factível que, se comprovada a eficácia, a vacina chinesa chegue com mais facilidade, porque o (Instituto) Butantan consegue reproduzir. Para que a britânica seja difundida, o governo precisa agir”, disse a médica, logo após o início dos testes no Brasil da vacina produzida em Oxford.





Eficácia





A CoronaVac começou a ser aplicada ontem, no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde 890 voluntários serão testados. A pesquisa será realizada em 12 centros de seis unidades federativas: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Ao todo, 9 mil voluntários da saúde que ainda não tenham contraído o vírus participarão do ensaio. A primeira voluntária a receber a vacina chinesa foi a clínica geral Stefania Teixeira Porto, 27 anos, que comemorou a aplicação da primeira dose. “Passamos por meses tão difíceis, então é uma injeção de ânimo poder participar disso e contar para as pessoas no futuro que fiz parte disso. Estou muito contente”, celebrou.





No mesmo dia, a Anvisa aprovou mais um ensaio clínico para verificar a eficácia de duas vacinas contra o novo coronavírus. A BNT162b1 e a BNT162b2 serão testadas dentro de um mesmo estudo e estão sendo desenvolvidas pelas empresas BioNTech e Pfizer.