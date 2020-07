'É uma injeção de ânimo', diz primeira voluntária a receber vacina em São Paulo

Governador João Doria acompanhou início oficial dos testes em São Paulo (foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

A médica Stefania Teixeira Porto, de 27 anos, que atua no Hospital das Clínicas, foi a primeiraa receber acontra o novodesenvolvida pelo Instituto Butantã em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.A profissional da saúde recebeu o imunizante na manhã desta terça-feira (21) antes do anúncio oficial dosfeito pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista coletiva.Depois da vacinação, ela foi submetida a vários testes e passou um período emno próprio Hospital das Clínicas, centro do estudo clínico no País. Por causa do, ela cancelou uma entrevista coletiva e enviou uma mensagem de vídeo por meio da Secretaria Estadual de Saúde."Estou contente de participar dessa. É um momento único e histórico. Foi isso que me fez participar desse projeto e fazer parte desse momento. A gente passou por meses tão difíceis. É uma injeção de ânimo poder participar disso e contar para as pessoas noque eu fiz parte disso", afirmou a médica.A primeiraestá sendo aplicada em 890 voluntários do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Daqui a 14 dias, a segunda dose será aplicada e, durante esse período, osserão acompanhados por uma equipe especializada.Ao todo, nove mil voluntários vão receber a vacina em 12 centros de. O governo estima que odeverá ser concluído em 90 dias. Se os testes forem bem-sucedidos, a vacina pode começar a ser produzida no início de 2021.O médico Esper Kallás, coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do Instituto Central do Hospital das Clínicas FMUSP, explica esta é a terceira fase de testes desta vacina, mas a primeira no Brasil. As duas primeiras fases foram bem-sucedidas.Esses novos testes serão feitos em largae precisam fornecer umadefinitiva da, isto é, a vacina precisa ser capaz de criarpara imunizar contra a COVID-19."Ao longo da semana, vamos continuar vacinando os voluntários. Os profissionais de saúde foram escolhidos porque eles têm um risco maior de exposição ao coronavírus e podem ser protegidos mais rapidamente pela vacina", diz o especialista.O Hospital das Clínicas é o coordenador do estudo clínico que será realizado em 12 centros de pesquisa de cinco estados e do Distrito Federal. Na entrevista coletiva, o governador João Doria classificou o dia como "histórico".