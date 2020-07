Mais de 250 mil testes de COVID-19 no Brasil foram feitos em farmácias

Desde que a Anvisa autorizou a aplicação de testes rápidos pelas farmácias a procura tem aumentado (foto: Reprodução/ Internet) Abrafarma) divulgou, nesta segunda-feira (20), a quinta versão do estudo com resultados de testes rápidos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2), realizados pelas 26 mil redes associadas à entidade. Os dados mostram que foram aplicados 251 mil testes em todo o Brasil. São Paulo e Minas Gerais lideram o ranking de estados que mais utilizaram essa modalidade de exame. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias () divulgou, nesta segunda-feira (20), a quinta versão docom resultados de testes rápidos para o novo(Sars-Cov-2), realizados pelas 26 mil redes associadas à entidade. Os dados mostram que foram aplicados 251 mil testes em todo o. São Paulo e Minas Gerais lideram o ranking de estados que mais utilizaram essa modalidade de exame.





Do total de 251.980 pacientes testados, 36.333 (14,42%) tiveram diagnóstico positivo para a presença do vírus no organismo e 215.647 (85,58%), negativo. Os números correspondem ao período de 6 de maio a 12 de julho – 68 dias.





De acordo com a pesquisa, 1.222 farmácias estão ofertando o serviço à população, das quais 583 estão localizadas em São Paulo e 163 em Minas Gerais. Na sequência, aparecem Rio Grande do Sul (92), Paraná (65) e Rio de Janeiro (64). Os cinco estados juntos concentram 79,13% do total de unidades disponíveis.





As farmácias de Minas Gerais já realizaram 44.377 testes rápidos, sendo que 38.550 deram negativo – 86,9%. Outros 5.827 pacientes tiveram o primeiro diagnóstico positivo para a COVID-19, correspondendo a 13,13% do total testado.

Segundo o estudo, a cada semana, o número de testes rápidos aplicados no Brasil aumenta. Entre 6 e 12 de julho, 55.451 pessoas fizeram o procedimento e, desse total, 7.742 testaram positivo e 47.709, negativo.



A quantidade de exames realizados na quinta semana da pesquisa é 6,54% maior que a da semana anterior e 17,98% superior em relação à semana retrasada.





Verificação do material





Ainda de acordo com a Abrafarma, os kits adquiridos pelas farmácias têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e passam por um critério de avaliação rígido.



A análise dos materiais é realizada pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) e Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL).





Segundo a instituição, essas entidades disponibilizaram as estruturas de seus grandes laboratórios com atendimento hospitalar para a checagem da qualidade dos kits de teste.





Para mais detalhes sobre a pesquisa, acesse aqui

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina